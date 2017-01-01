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Adana'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Kanala atlayan vatandaşlar 7 yaşındaki Kerem'in cansız bedenini çıkardı, olay yerine gelen baba gözyaşlarına boğuldu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 19:09:34 Güncelleme: 19:29:21 DHA

Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Kerem Arslan, boğularak can verdi. Oğlunun cesedinin başında gözyaşı döken baba 33 yaşındaki Zülfikar Arslan, "O sudan çok korkardı, nasıl düşmüş?" diye konuştu.

Merkez Yüreğir İlçesi Hacıali Mahallesi'nde oturan Kerem Arslan, annesi Hacer Arslan ile birlikte kanal kıyısındaki akrabalarının evine gitti. Anne yakınları ile sohbet ederken, Kerem Arslan evlerine dönmek istedi.

Eve giden Kerem Arslan, sulama kanalına düşerek akıntıyla sürüklenmeye başladı. Küçük çocuğun sürüklendiğini görüp, kanala atlayan vatandaşlar, Arslan'ın cansız bedenini çıkardı. Olay yerine gelen baba Zülfikar Arslan, "O sudan çok korkardı, nasıl düşmüş" diye gözyaşı döktü.

Kerem Arslan'ın cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis boğulma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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