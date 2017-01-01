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Bedri Bilge
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'Yılın Doktoru' seçilen Bedri Bilge hayatını kaybetti

Beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Bedri Bilge'nin ölümü meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 19:17:55 Güncelleme: 19:19:54 DHA

Manisa'da 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli olan ve geçen 14 Mart Tıp Bayramı'nda 'Yılın Doktoru' seçilen 51 yaşındaki Bedri Bilge, beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

8 yılı 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde olmak üzere 25 yıldır Manisa'da görev yapan Dr. Bedri Bilge, geçen 1 Mart'ta kalp krizi geçirdi. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Bilge, burada yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşup, bir süre önce görevine döndü.

Geçen 14 Mart Tıp Bayramı'nda 'Yılın Doktoru' seçilen Bilge, 28 Mart'ta tekrar rahatsızlandı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Dr. Bilge, kaldırıldığı Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Ameliyatın ardından servise alınan Dr. Bilge, meslektaşlarının çabalarına rağmen bugün yaşamını yitirdi. Soma maden faciasında ve Van depreminde kurtarma ekiplerinde yer alan, Ullusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) de gönüllü olarak görev yapan Dr. Bilge'nin ölümü meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

 

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