Kemal Kılıçdaroğlu: Kendime güveniyorum, Erdoğan'ı ikna ederim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN'de katıldığı programda referandumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden satır başları;

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la televizyonda tartışma programı) Kendime güveniyorum. Kesinlikle ikna ederim. Bu anayasa değişikliğinin ne kadar büyük bir risk olduğunu anlatırım. Devletin yapısı ve işleyişi ile ilgili yetki parlamentodan alınıyor ve tek adama veriliyor."

"BUNU BİRİNİN BANA İZAH ETMESİ LAZIM"

"Bakanların sayısını belirleme yetkisi tamamen 1 kişiye ait. 1 kişi arzu ettiği bakanlığı açacak ve kapatacak. Görev alanlarını 1 kişi belirleyecek. Neden 1 kişiye veriyoruz? Bunu birinin bana izah etmesi lazım. Belki benim bilmediğim, atladığım bir konu olabilir."

"Evet çadırını ziyaret ettiğimde bir vatandaş bana '18 yaşında vekilliğe neden karşısınız?' diye sordu. 'Değiliz' deyince şaşırdı. Vekillik yapıp ömür boyu askerlikten muaf olacakları için buna karşıyız."

"DEĞİŞİKLİĞİ BİR PARTİNİN MUTFAĞINDA HAZIRLARSANIZ SORUN ÇIKIYOR"

"Uzlaşma kültürü parlamentoda var. Ecevit döneminde anayasanın 35 maddesi değişti, toplumun çoğu zaman haberi bile olmadı. Bunlar bizim uzlaşma kültürümüzün olduğunu gösteriyor. Siz değişikliği bir partinin mutfağında hazırlarsanız sorun çıkıyor."

"SURİYE ANAYASASIYLA, BİZİM YAPMAK İSTEDİĞİMİZ ANAYASA AYNI"

"Bir siyasi partinin genel başkanı, bir mahkemeye hakim tayin ederse orada adalet olmaz. Bu kadar açık. Suriye anayasasıyla, bizim yapmak istediğimiz anayasa aynı. Suriye'de demokrasi yok diye şikayet ediyoruz, acısını hala çekiyoruz. 4 milyon Suriyeli var. Şimdi Suriye anayasasını kopyalayıp buraya getiriyoruz. 'Suriye gibi olmak istemiyorsan Suriye anayasasını reddet' diyorum. Başka bir şey söylemiyorum ki."