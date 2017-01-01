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Şişli'de bir kadın silahla yaralandı

Şişli'de silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 22:43:30 Güncelleme: 22:50:23 AA

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Mahallesi, Değirmen Sokak'taki bir apartman girişinde, Meral Kırıntı ile F.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, F.Ç'nin tabancayla ateş etmesi sonucu Meral Kırıntı yaralandı. Yaralı Meral Kırıntı, ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Kırıntı'nın 6 yaşındaki çocuğunu alarak kaçan F.Ç'nin, kaçırılan çocuğun cezaevindeki babasının kardeşi olduğu öne sürüldü. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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