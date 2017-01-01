Lastiği patlayan TIR'ı çekiciye yüklerken tankerin altında kalarak öldü

Kaza, TEM Otoyolu'nun Güldibi mevkiinde meydana geldi. Yolda bir TIR'ın arka lastiğinin patlaması üzerine çekici istendi.

Olay yerine gelen plakalı çekicinin sürücüsü 43 yaşındaki Hulusi Akbaba tekeri patlayan TIR'ı çekiciye yüklediği sırada arkadan gelen Çetin Korkmaz idaresindeki akaryakıt tankeri çarptı.

Hulusi Akbaba tankerin altında kaldı. Hulusi Akbaba tankerin kriko ile kaldırılması sonucu aracın altından çıkarıldı.

Ağır yaralanan Hulusi Akbaba sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akbaba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.