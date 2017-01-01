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Batman'da otomobil kaleşnikofla tarandı: 1 ölü, 1 yaralı

Saldırı sonrası Süleyman Gültekin hayatını kaybederken ağır yaralanan Seren Gündoğdu hastaneye kaldırıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 00:55:42 Güncelleme: 00:59:34 HABERTURK.COM

Batman'da seyir halindeki otomobile kaleşnikofla tarandı. Silahlı saldırıda 30 yaşındaki Süleyman Gültekin olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Seren Gündoğdu da ağır yaralandı.

Gazete Habertürk'ten Bulut Kutlu'nun haberine göre, otomobile uzun namlulu silahlı saldırı Kozluk ilçesi Bıçakcı köyü mevkinde yapıldı. Kozluk'tan Batman merkeze doğru giden otomobil, kimliği belirsiz kişilerce kaleşnikofla tarandı.

Saldırıya uğrayan araç

 

Genç kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Süleyman Gültekin'in cesedi ise otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri saldırıyı yapan kişilerin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıda hayatını kaybeden Süleyman Gültekin

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