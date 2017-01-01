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Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde değişiklik

Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yer aldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 05:33:58 Güncelleme: 05:36:14 AA

Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 20 Eylül 2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası, "Uzman erbaşların birinci sicil üstleri; Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki haller hariç en az kısım, unsur, top, tim, takım, karakol, bölük komutanı veya bunların eşiti görev yerlerinde komutan veya amir olan en az astsubay kıdemli çavuş rütbesindeki kişilerdir." şeklinde değiştirildi.

Söz konusu yönetmelik hükümleri Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı tarafından birlikte yürütülecek.

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