Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 12 Aralık 1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin ikinci bölümünün başlığı "Süreli Yayınların Denetlenmesi ve İlanların Dağıtımı” olarak değiştirildi.

Aynı yönetmeliğin 77'nci maddesinde yapılan değişiklikle, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği ile resmi ilan yayınını öngören sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, görev alanlarına göre kurum ya da ilgili valilik tarafından seçilecek gazetelerde yayınlatılacak.

Resmi ilanlar, 12 Ocak 2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete'de yer verilen Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre ilan verenlerden alınarak gazetelere dağıtılacak.

Valiliklerin yayınlanmasına aracılık ettiği resmi ilanlarda ise her resmi ilan, ilanı veren tarafından ilgili valiliğe ayrı bir yayın talimatı ile gönderilecek. Anılan yayın talimatında, ekinde yer alan ilanın nerede ve kaç defa hangi mevzuata göre yayınlanacağı, ilan yayınını öngören kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliğin adı, numarası ve maddesi de anılarak açıkça belli edilecek. Dayandığı mevzuata aykırı yayın talimatları ile yayın talepleri ve benzeri istekler dikkate alınmayacak.

Söz konusu resmi ilan metinlerinin kopya sayısının, ilanın yayınlanacağı gazete veya gazetelerden bir fazla olması zorunlu olacak. Bu konuda aykırı hareket edilmesi, ilanların yayın tarihinden en az 10 gün önce valiliklere intikal ettirilmemesi veya doğrudan doğruya gazetelere gönderilmesi gibi nedenlerle yayın işinin gecikmesi ve sair sebepler sonucu, herhangi bir mali külfet doğduğu ya da ilgili mevzuata aykırı bir durum ortaya çıkması halinde, bundan ilanı verenler sorumlu tutulacak.

Gazetelerde yayınlanacak resmi ilanlar valilikler tarafından elektronik ortamdan da alınıp dağıtılabilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Yönetmeliğin 79'uncu maddesinde yapılan değişiklikle, kurumun yayınlanmasına aracı olduğu ilan ve reklamlar dışındaki özel ilan ve reklam hakkında, Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacak. Yönetmeliğin 81'inci maddesindeki değişiklikle de resmi ilanlar konusundaki her türlü müracaatı inceleyip karara bağlamak görev ve yetkisi, Kurum Genel Müdürlüğüne veya ilgili valiliğe ait olacak. Bu suretle verilecek kararlara karşı ilk itiraz mercii, yine kararı veren merci olup, itirazın, tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde yapılması gerekecek.

Kurum Genel Müdürlüğü veya ilgili valilik, ilk kararında ısrar ettiği takdirde ilgililer, ısrar kararının tebliğinden itibaren yine 10 iş günü içinde ve gerekli belgelerle Kurum Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilecek. Sürenin hesaplanmasında itiraz yazısının görev alanlarına göre Kurum veya ilgili valilik evrakına kayıt tarihi esas alınacak. Resmi ilanlara ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından yapılacak şikayetlerin, Kurum Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanabilmesi için de bu fıkrada belirlenen yöntemin tamamlanmış olması şarttı aranacak.

Aynı yönetmeliğin 83 ve 84'üncü maddelerindeki değişiklikle, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğindeki esaslara göre, süreli yayınların resmi ilan yayınlama hakkının durup durmadığı veya gerektiğinde bu hakkın devam edip etmediği hususlarında karar verme yetkisi ve görevi, Kurum şubesi bulunan yerlerde Kurum Genel Müdürlüğüne, diğer yerlerde ilgili valiliklere ait olacak. Bu karara esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri toplamak üzere, Kurum şubesi bulunan ve bulunmayan yerlerde, ihtiyaca göre yalnız durum saptamasıyla görevli, kontrol kurulları oluşturulacak.

Kontrol kurullarının denetleme sonucunu açıklayan raporlarında, ilgili yönetmelik uyarınca belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadıkları ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri belgelere dayandırılarak ve açıkça belirtilecek. İstek halinde, Kurum Genel Müdürlüğü veya ilgili valilikçe, raporun bir örneği denetlenen süreli yayın sahibine verilecek. Kurum Genel Müdürlüğü ve valilikler, kuşkulu hallerde ek rapor isteyebilecekleri gibi, durumu kendilerinin saptayacakları hususlara göre değerlendirerek karara bağlayabilecekler.

Denetleme sonucuna göre, alınacak karara süreli yayınlar tarafından yapılan itirazlar ve bunların çözüm şekli Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine göre belirlenecek. Genel Müdürlük veya ilgili valilik, kontrol kurulu raporlarının içeriğine ilişkin itirazlarda doğrudan doğruya, kontrol kurullarının raporlarına dayanılarak verilen kararlara ilişkin itirazlarda Yönetim Kurulu kararı üzerine, 20 gün içinde ve eski kurulda görev almamış üyelerden oluşturulacak geçici kontrol kuruluna söz konusu süreli yayını yeniden denetletilecek.

Oluşturulan geçici kontrol kurullarının düzenledikleri raporlar üzerine, 83'üncü maddenin birinci fıkrasına göre karar verilecek. Bu kararlara karşı yapılan itirazlar ile Yönetim Kurulunca oluşturulması öngörülen geçici kontrol kurullarına ait denetleme raporları Yönetim Kurulunca incelenip karara bağlanacak. Talep edildiği takdirde Yönetim Kurulu gerekli görürse, süreli yayın sahibini de dinlenecek. Yönetim Kurulu kararlarına karşı, ancak prensip kararı verilmesini gerektiren hallerde ve en geç 30 gün içinde Genel Kurula itiraz edilebilecek. Ancak bu gibi itirazlar yürütmeyi durduramayacak.

Yönetmeliğin 77'nci maddesindeki değişiklik 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.