ÖSYM'den 2017-LYS başvuruları için kamu spotu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavı (2017- LYS) 10-11-17 ve 18 Nisan'da gerçekleştirilecek. ÖSYM, LYS başvuruları detayları hakkında kamu spotu yayınladı.

ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, LYS başvurularına yönelik kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla, her bölgeden çeşitli illerde çekimler yapıldı ve adayların katkısıyla kamu spotu hazırlandı.

Kamu spotunda adayların başvuru işlemlerini tamamlamaları ve mağduriyet yaşamamaları için çeşitli uyarılarda bulunuldu.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanlarından en az biri 180 veya daha fazla olan adayların LYS'ye başvurabileceğinin hatırlatıldığı kamu spotunda, bu yıl LYS'de adaylara ilk kez kısa cevapları bulunan açık uçlu soruların sorulacağı belirtildi.

Filmde, sınava girecek iki adayın ÖSYM tarafından kamuoyuna duyurulan örnek açık uçlu sınav örneklerini incelerken görüntülerine yer verilirken, ekranda bu sorulardan bazıları da gösterildi. Kamu spotunda adaylara "ÖSYM'nin yayınladığı soru örneklerini incelemeleri" önerildi.

Yaklaşık 45 saniye süren kamu spotunda, şu uyarılar dile getirildi:

"Adaylar, 2017 LYS başvurularınızı Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya süresi geçerli pasaportunuz ile birlikte aday başvuru formunu doldurarak ÖSYM başvuru merkezlerinden veya ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden yapabilirsiniz. Sınav ücretini kılavuzda yer alan anlaşmalı bankalara veya odeme.osym.gov.tr adresinden yatırınız."

ÖSYM kamu spotunda, adaylara "Tüm kurallar, emeğinizin güvenliği için. Geleceğiniz geleceğimizdir." şeklinde seslenildi.

2017-LYS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Üniversiteye geçiş sınavlarının ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için ikinci adım olan Lisans Yerleştirme Sınavları ( LYS) için başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularını, 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve şifrelerini girerecek gerçekleştirebilecekler.

2017-LYS'YE BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

LYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2017-LYS başvuru ücretleri, her bir LYS için 40.00 TL olup aşağıda belirtilen bankalara yatırılacaktır.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM'leri ve İnternet bankacılığı,

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı,

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı,

Halkbank şubeleri, ATM'leri ve internet bankacılığı,

Ziraat Bankası internet bankacılığı ve mobil bankacılık birimlerinden gerçekleştirebilecek.

Bu ödeme yöntemleri dışında ücretlerini ÖSYM'nin Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yapmak isteyenler ise, https://odeme.osym.gov.tr adresinden işlemlerini tamamlayabilecekler.

LYS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

5 oturum olarak gerçekleştirilen LYS sınavlarının ilki 10 Haziran, sonuncusu ise 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi : 10 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi : 11 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 135 dakika

LYS-2: Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 14.30, 120 dakika

LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) Tarihi, Saati ve Süresi : 18 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 120 dakika

LYS PUANLARI NASIL HESAPLANACAKTIR?

LYS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

* Hesaplanan standart puanlar ve kılavuzda yer alan Tablo 1E’ deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanacaktır. ALYS puanlarının hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan alınması gerektiği kılavuzda yer alan Tablo 1D’de gösterilmiştir. Yalnızca bu tablodaki koşulları sağlayan adaylar için ALYS puanları hesaplanacaktır.

* ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturulacaktır. ALYS puanları LYS puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adayların 180 LYS puanı almaları sağlanacaktır.

* Ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler; LYS Sosyal Bilimler Sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine LYS-4’de (Sosyal Bilimler Sınavı) yer alan Felsefe Grubu altındaki Psikoloji alanından 3, Sosyoloji alanından 3, Mantık alanından 2 soru cevaplandıracaktır. Bu karar doğrultusunda, LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı Felsefe Grubu ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi ile ilgili olarak aşağıdaki uygulama yapılacaktır:

* 2017-LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı Felsefe Grubu İle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde toplam 40 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 40 cevap alanı bulunacaktır. Testi alan tüm adaylar ilk 24 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır. Bu adaylar cevap kâğıdının bu test ile ilgili alanında ilk 24 cevap alanını, soru numaralarına uygun olarak işaretleyeceklerdir.

Aday Başvuru Formunun “25. YGS VE/VEYA LYS SOSYAL BİLİMLER SINAVINDA (LYS-4) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU” bilgi alanında;

“1-Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü veAhlak Bilgisi dersi aldım.” seçeneğini işaretleyen adaylar; 2017-LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı Felsefe Grubu İle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde yer alan 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. ve 32. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmakla yükümlüdür.

Bu durumdaki adaylar, 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. ve 40. Felsefe Grubu sorularını cevaplandırmayacaklardır. Cevap kâğıdında bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

“2-Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım.” seçeneğini işaretleyen adaylar ise; 2017-LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı Felsefe Grubu İle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde yer alan 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. ve 40. Felsefe Grubu sorularını cevaplandıracaktır.

Bu durumdaki adaylar, soru kitapçığındaki 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. ve 32. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmayacaklardır. Cevap kâğıdında bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurudan sonra yapılacak düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir.

LYS SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte YGS puanı ile öğrencialan lisans programlarını ve ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir (Bkz. Tablo 1F ve Şekil 5).

LYS’de 180 ve üzeri puanı olmayan adayların, sadece ön lisans programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları bulunacaktır. Bu adayların LYS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.