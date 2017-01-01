Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, yurtdışında kayıtlı Türk seçmenlerin oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy pusulalarının bulunduğu diplomatik torbalar Ankara ATO Kongre Merkezi'ne getirildi.

Ağzı mühürlü oy torbaları bu sabah (13 Nisan) itibariyle açılmaya başlandı. Ülkelere ve kentlere göre ayrılıyor. Ayrım işlemi bir hakim nezaretinde çok sayıda YSK görevlisinin bulunduğu bir ortamda gerçekleştiriliyor. Ardından beyaz şeffaf sandıklara konuluyor. 16 Nisan günü saat 17.00'ye kadar (referandum işleminin tamamlandığı saat) bu sandıklarda muhafaza edilecek.





Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında 57 ülkedeki 120 temsilcilikte 1 milyon 326 bin 70 seçmen oy kullandı. Yurt dışındaki temsilciliklerde 1 milyon 160 bin 38 seçmenin oy kullandığı 1 Kasım 2015'deki 26'ncı Dönem Milletvekilliği Genel Seçimiyle kıyaslandığında, oy kullanan seçmen sayısının yaklaşık 170 bin arttığı görüldü.

MAHİR KILIÇ /HABERTÜRK TV