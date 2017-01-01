Adana'daki çifte cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana'da boş bir arazide cesetleri bulunan 2 kadını öldürdükleri ileri sürülen dede, oğulları ve iki torunu adliyeye sevk edildi. Olayda pompalı tüfeği kullandığı iddia edilen Doğan B., "Beni yakma baba" diye ağladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 10 Nisan akşamı Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Senem B. (29) kocası Arap B. cezaevine girince 3 çocuğunu bırakarak 1 yıl önce evi terk etti. Bir süre sonra ise yine 1 yıl önce evini terk eden Zeliha S. (21) ile Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ev kiralayarak fuhuş yapmaya başladı. Bu durumu öğrenen Senem B.'nin kayınbabası Hikmet B., oğulları D., A., S. ile torunları D. ve O. B. kadınların kaldığı eve gitti. Kadınları otomobil ile götürmek istediler ancak kadınlar karşı çıkınca önce darp edip daha sonrada boğazlarına bıçak dayayarak saçlarından sürükleyerek otomobile bindirip Başak Mahallesi'ne getirdiler. Burada bir süre daha kadınları darp eden zanlılar daha sonra kadınların kafasına pompalı tüfekle ateş etti. Olay yerine vatandaşların haber vermesi üzerine polis geldi.

OLAY YERİNDE "BEN ÖLDÜRDÜM" DEDİ"

Polis olay yerine geldiğinde Doğan B. elinde pompalı tüfekle polisin yanına gelerek "Ben yaptım namusumu temizledim" diyerek tüfekle birlikte teslim oldu. Ancak polis olayla ilgili 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorgulandı. Zanlılar emniyetteki sorgusunda suçu bir birinin üzerine attı. Bu arada, Doğan B. de olay yerinde kadınları kendisinin vurduğunu söylerken polise sorgusunda kadınları dedesi Hikmet B.'nin vurduğunu anlattı. Hikmet B. ise suçlamaları kabul etmeyerek olayı oğlu Davut B. ile onun oğlu Doğan B.'nin yaptığını söylediği öğrenildi.

"CİNAYETİ ENGELLEMEYE GİTTİM"

Zanlılar iki gün boyunca sorgulandıktan sonra bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Önce kadınları öldürdüğü ileri sürülen Doğan B. adli tıpa alındı. Ardından ise babası Davut B. alındı. Babasını adli tıp birimi içinde gören Doğan B. ağlayarak, "Baba beni yakma" diye bağırdı. Doğan B. kontrolden sonra polisler adliyeye götürülürken de gözyaşı döktü. Daha sonra ise Ayhan B. adli tıp birimine alındı. Ayhan B., eşinin hamile olduğunu o gece doğum yaptığını hiçbir şeyden haberi olmadığını söyledi. Dede Hikmet B. ise basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi. Savaş B. de olay yerine cinayeti engellemek için gittiğini suçsuz olduğunu söyledi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet ilk işlendiğinde Senem B.'nin Hikmet B.'nin gelini olduğu ortaya çıkmıştı. Senem B.'nin yanında öldürülen Zeliha S.'nin ise Hikmet B.'nin kızının çocuğu yani torunu olduğu ortaya çıktı. Polisin yaptığı tespitte iki kadının öldürülmesi için kararı aile meclisinde Hikmet B.'nin verdiği hem gelinin hem de torunun ölüm fermanını verdiği ileri sürüldü.