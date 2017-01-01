13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'daki çifte cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

Olay yerinde "Ben yaptım namusumu temizledim" diyen Doğan B. polise sorgusunda kadınları dedesi Hikmet B.'nin vurduğunu anlattı

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:40:19 Güncelleme: 14:44:43 İHA

Adana'da boş bir arazide cesetleri bulunan 2 kadını öldürdükleri ileri sürülen dede, oğulları ve iki torunu adliyeye sevk edildi. Olayda pompalı tüfeği kullandığı iddia edilen Doğan B., "Beni yakma baba" diye ağladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 10 Nisan akşamı Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Senem B. (29) kocası Arap B. cezaevine girince 3 çocuğunu bırakarak 1 yıl önce evi terk etti. Bir süre sonra ise yine 1 yıl önce evini terk eden Zeliha S. (21) ile Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ev kiralayarak fuhuş yapmaya başladı. Bu durumu öğrenen Senem B.'nin kayınbabası Hikmet B., oğulları D., A., S. ile torunları D. ve O. B. kadınların kaldığı eve gitti. Kadınları otomobil ile götürmek istediler ancak kadınlar karşı çıkınca önce darp edip daha sonrada boğazlarına bıçak dayayarak saçlarından sürükleyerek otomobile bindirip Başak Mahallesi'ne getirdiler. Burada bir süre daha kadınları darp eden zanlılar daha sonra kadınların kafasına pompalı tüfekle ateş etti. Olay yerine vatandaşların haber vermesi üzerine polis geldi.

OLAY YERİNDE "BEN ÖLDÜRDÜM" DEDİ"

Polis olay yerine geldiğinde Doğan B. elinde pompalı tüfekle polisin yanına gelerek "Ben yaptım namusumu temizledim" diyerek tüfekle birlikte teslim oldu. Ancak polis olayla ilgili 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorgulandı. Zanlılar emniyetteki sorgusunda suçu bir birinin üzerine attı. Bu arada, Doğan B. de olay yerinde kadınları kendisinin vurduğunu söylerken polise sorgusunda kadınları dedesi Hikmet B.'nin vurduğunu anlattı. Hikmet B. ise suçlamaları kabul etmeyerek olayı oğlu Davut B. ile onun oğlu Doğan B.'nin yaptığını söylediği öğrenildi.

"CİNAYETİ ENGELLEMEYE GİTTİM"

Zanlılar iki gün boyunca sorgulandıktan sonra bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Önce kadınları öldürdüğü ileri sürülen Doğan B. adli tıpa alındı. Ardından ise babası Davut B. alındı. Babasını adli tıp birimi içinde gören Doğan B. ağlayarak, "Baba beni yakma" diye bağırdı. Doğan B. kontrolden sonra polisler adliyeye götürülürken de gözyaşı döktü. Daha sonra ise Ayhan B. adli tıp birimine alındı. Ayhan B., eşinin hamile olduğunu o gece doğum yaptığını hiçbir şeyden haberi olmadığını söyledi. Dede Hikmet B. ise basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi. Savaş B. de olay yerine cinayeti engellemek için gittiğini suçsuz olduğunu söyledi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet ilk işlendiğinde Senem B.'nin Hikmet B.'nin gelini olduğu ortaya çıkmıştı. Senem B.'nin yanında öldürülen Zeliha S.'nin ise Hikmet B.'nin kızının çocuğu yani torunu olduğu ortaya çıktı. Polisin yaptığı tespitte iki kadının öldürülmesi için kararı aile meclisinde Hikmet B.'nin verdiği hem gelinin hem de torunun ölüm fermanını verdiği ileri sürüldü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adana'da 14 yıl önce altın kolyesi için yengesini öldüren zanlı tutuklandı
GÜNDEM

Yenge katili böyle götürüldü!
Adana'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
GÜNDEM

Acılı babanın yürek dağlayan sözleri
Adana'da kazada yaralanan 3 kız öğrenciden biri hayatını kaybetti
GÜNDEM

21 yaşındaki Püren'in feci sonu! Bakakaldı...
Adana'da gölde cesedi bulunan genç kızın hikayesi yürek yaktı
GÜNDEM

Gölde cesedi bulunan genç kızın hayatından dram ...
Adana'da 'Otoban Ayşe' fuhuş pazarlığı iddiasıyla yakalandı
GÜNDEM

'Otoban Ayşe' yakayı böyle ele verdi!
Adana kuryelik yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı
GÜNDEM

Başlık parası için bunu bile yapmış!
Kılıçdaroğlu: Çatlasalar da patlasalar da cevap vermeyeceğim
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU: ÇATLASALAR DA PATLASALAR DA...
Adana'daki çifte cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi
GÜNDEM

"BENİ YAKMA BABA"
Adana'da 14 yıl önce altın kolyesi için yengesini öldüren zanlı tutuklandı
GÜNDEM

YENGE KATİLİ BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da
GÜNDEM

ERDOĞAN: ONLARA DEVLET KURDURTMAYIZ, DÜNYA BUNU BÖYLE BİLSİN
Karayolları Genel Müdürlüğü 640 personel alımı için tercihleri nasıl yapılır?
GÜNDEM

KPSS 2017-4 İLE TERCİH YAPACAK ADAYLAR DİKKAT!
YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde yeni karar
GÜNDEM

TIP DIŞI SAĞLIK ALANLARINDA SINAV FIRSATI ARTIYOR