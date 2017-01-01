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Bülent Arınç
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Bülent Arınç, hakkında açılan bir dava kapsamında ifade verdi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, hakkında açılan bir dava kapsamında geldiği Bolu'da duruşmaya katıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:43:52 Güncelleme: 15:45:18 AA

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Bolu'da bulunan bir yerel gazetede köşe yazarlığı yapan İmdat Aslan'ın kendisi hakkında açtığı "hakaret davası" kapsamında Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık olarak dinlendi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Arınç, İmdat Aslan'ın kendisi hakkında şikayetçi olarak dava açtığını ifade ederek, "Bu dava için geldim. Kendisine hakaret ettiğimi ifade etmiş, davacı olmuş. Bugün duruşma görüldü. Daha önceki günlerde gelememiştim ama bugün hem Bolu'ya geleyim hem adliyeyi ziyaret edeyim hem de mahkemede bizzat bulunayım diye düşündüm." diye konuştu. Arınç, hakimin duruşmayı mayıs ayına ertelediğini kaydetti.

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