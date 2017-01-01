13 NİSAN 2017
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Binali Yıldırım: Millete saygısı olmayanların son kullanım tarihi bitiyor

Başbakan Yıldırım, "Milli iradeye, millete saygısı olmayanların, mevcudu korumak için kendini parçalayanların pazar günü son kullanım tarihi bitiyor." dedi

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:59:20 Güncelleme: 16:01:16 AA

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım,  anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisince Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Yıldırım, "16 Nisan'da inşallah büyük Türkiye için açılan kapıdan birlikte geçeceğiz. Bu ülkenin en büyük gücü millettir. Milletin basireti bugüne kadar hep doğruyu gördü, hep doğruyu buldu. İnşallah bu sefer de aynısı olacak. Milli iradeye, millete saygısı olmayanların, mevcudu korumak için kendini parçalayanların pazar günü son kullanım tarihi bitiyor." dedi.

"ONLARIN SİYASETTEN ANLADIKLARI BU"

"İki gün sonra önünüze gelen anayasa değişikliğine 'hayır' diyenler, geçmişte memleketin yararına her yatırıma da 'hayır' dediler." ifadelerini kullanan Yıldırım, "Biz onları biliriz. Onlar sadece engellemek için varlar çünkü onların siyasetten anladıkları bu." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Annelerimizin gözlerindeki umut çoğalsın diye siyasetteyiz. Evlerimiz, obalarımız, ocaklarımız, şehirlerimiz mamur olsun diye siyasetteyiz. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına taşımak için siyasetteyiz. Devletimizi, milletle birlikte güçlendirmek için siyasetteyiz."

Yıldırım, "Onların uçurumun kenarına getirdiği Türkiye'yi milletimizle ele ele vererek düzlüğe çıkarttık. Onların itibarını zedelediği Türkiye'ye yeniden itibar kazandırdık. Bütün bunları önümüze çıkan engelleri aşa aşa yaptık, sizinle yaptık." dedi.

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