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İzmir'de intihar girişimi

Kendisini tutan görevlilere kısa bir süre direnen Y.G. daha sonra gözyaşlarına boğuldu

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:10:44 Güncelleme: 16:12:33 DHA

İzmir'de Konak Meydanı ile İskele arasındaki araç altgeçiti üzerinden kendisini 4 metre yükseklikten trafiğin yoğun olduğu yola atmak isteyen 25 yaşındakı Y.G. adlı kadın, itfaiye görevlileri ve polis tarafından engellendi. İtfaiyenin aldığı önlemleri, polisin ikna çabasını ve 2 çocuk annesi kadının kurtarılmasını, yüzlerci kişi film gibi izledi.

İzmir'in en kalabalık noktalarından biri olan Konak Meydanı'nda heyecanlı dakikalar yaşandı. Görgü tanıklarına göre Konak Meydanı ile kıyı arasındaki Atatürk Caddesi üzerinde yeralan araç altgeçiti üzerindeki yaya geçitinden geçen 25 yaşındaki Y.G. adlı bir kadın, aniden korkulukları aşarak geçidin kenarına geldi. Yoldan yüksekliği 4 metre olan altgeçitin kenarından aşağıya doğru ayaklarını uzattı. Ardından Y.G. çevresindekilere intihar etmek istediğini söyledi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bunun üzerine önce polis, daha sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ayağa kalkan ve geçidin kenarında sürekli yer değiştirten kadın bir yandan polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken, bir yandan da itfaiye ekipleri yolun bir şeridine hava yastığı yerleştirdi. Trafik polisleri trafik akışını durdurdu.

Olayı duyan yüzlerce kişi de ikna çabalarını merakla izledi. Bazıları telefonlarıyla görüntüledi. İtfaiye çalışanı ve polisler bir anlık dalgınlığından yararlanarak genç kadını kurtardı. Kendisini tutan görevlilere kısa bir süre direnen Y.G. daha sonra gözyaşlarına boğuldu. 2 çocuk annesi genç kadının kocasıyla ailevi nedenlerle yaşadığı tartışma sonrası bunalım geçirdiği ileri sürüldü.

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