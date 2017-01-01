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Erdoğan: Kaset ile geldi, CD ile gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönem en büyük reform anamuhalefet partisinde olacaktır" dedi

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:24:10 Güncelleme: 17:35:09 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Evet Platformu'nun Giresun'daki mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. 

Erdoğan, yeni sistemde sürekli seçim kaybedip koltukta "kontrollü oturma" devrinin biteceğini belirterek, "Yedi seçim kaybetti ama buna rağmen koltukta oturuyor. Biliyorsunuz bunun adı, kasetli genel başkan. Kasetle geldi, bu defa bambaşka bir kasetle gidecek. Şimdi kaset de yok, artık CD ile gidecek. Bu sebeple önümüzdeki dönem en büyük reform anamuhalefet partisinde olacaktır." dedi. 

 

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