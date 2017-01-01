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Kadir Topbaş talimat verdi, İBB çalışanı açığa alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü'nde gece amiri olarak çalışanı, Facebook'ta yaptığı skandal paylaşım nedeniyle Kadir Topbaş'ın talimatıyla açılan soruşturmanın ardından açığa alındı

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:00:40 Güncelleme: 18:05:06 HABERTURK.COM

İBB Haller Müdürlüğü'nde gece amiri olarak çalışan Ömer A.'nın, "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak Evet'çilere helaldir" şeklindeki Facebook paylaşımı, tepki çekti. İBB çalışanı, Kadir Topbaş'ın talimatıyla açığa alındı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü'nde gece amiri olarak çalışanı Ömer A., Facebook hesabından, "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak Evet'çilere helaldir" mesajı paylaştı.

Ömer A.nin mesajını beğenenler olduğu gibi, sert tepki gösteren ve yorum yapanlar da oldu. Tepkiler üzerine, paylaşımla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş devreye girdi.

Topbaş'ın talimatıyla müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Ömer A.'nın soruşturma kapsamında görevinden alındığı öğrenildi. Öte yandan, İBB çalışanının yaptığı paylaşımın ardından Facebook hesabını kapattığı anlaşıldı.

"BUNLARIN KARILARI VE KIZLARI..."

Ömer A., Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazmıştı: "Sevgili dostlar... CHP açıkça savaş ilan ederek bu hususta elinden geleni ardına koymamaktadır. Meclis de başladıkları saldırganlıklarını tüm eylem ve söylemleri ile EVET çilerin üzerine çevirmişlerdir. 17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak evetçiler helaldir" yazmıştı. Ömer A., paylaşımına yorum yapan bir kişiye de, "Eksiği fazlasını bilmem... Bunlar bizi denize dökmekten ve savaştan bahsediyorlarsa, biz de savaş hukukundan bahsettik" şeklinde cevap verdiği görülmüştü.

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