13 NİSAN 2017
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Bolu cinsel istismar
GÜNDEM

Sevgilisinin kızını istismar ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı

Mahkemede iddiaları reddeden öğretmen "Herhangi bir cinsel istismar sayılabilecek davranışta bulunmadım" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili bir kişi daha tutuklandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 19:03:38 Güncelleme: 19:06:30 DHA

Bolu'da öğretmen İsmail S., birlikte yaşadığı sevgilisinin 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İsmail S., kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı.

Ortaokulda görev yapan öğretmen İsmail S., iddiaya göre kızının arkadaşının annesi G.B. ile tanışarak ilişki yaşamaya başladı. İsmail S., yaklaşık 6 ay süren ilişkileri ardından G.B'den ayrıldı.

G.B.'nin kızı K.Ö., annesine İsmail S. ile mahallede oturan 22 yaşındaki Emre G.'nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Kız ve annesinin şikayeti üzerine Emre G. tutuklanırken, İsmail S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İsmail S. ve Emre G., Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Şantaj' suçundan yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı. İsmail S. savunmasında, "Ailemle sorunlu olduğum bir dönemde G.B. ile bir ilişkim oldu. Arada sırada evlerine gidip geliyordum. Kızı K.Ö.'yü de kızım gibi severdim. Ailecek gezerdik. 6 ay sonra G.B. ile ayrıldık. Herhangi bir cinsel istismar sayılabilecek davranışta bulunmadım" dedi. Emre G. de suçlamayı kabul etmedi.

K.Ö. ise sanık İsmail S.'nin ikisi evde, biri sınıfta olmak üzere 3 kez cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerken, Emre G.'nin de aynı şekilde cinsel istimarına maruz kaldığını ileri sürerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Emre G.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tutuksuz sanık İsmail S'nin de kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve kaçma ihtimalini göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi.

 

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