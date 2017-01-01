13 NİSAN 2017
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İncirlik Hava Üssü
GÜNDEM

İncirlik Hava Üssü'nde görevli asker evinde ölü bulundu

39. Hava Üssü Kanat Komutanı Albay John Walker, Gardner'in ölümünden dolayı üzüntü yaşadıklarını bildirdi

13 Nisan 2017 Perşembe, 19:11:18 Güncelleme: 19:12:16 AA

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde görevli, çavuş rütbesindeki bir Amerikan askeri, evinde ölü bulundu.

İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 39. Güvenlik Güçleri Filosu'nda görevli Çavuş Curtis J. Gardner (29), göreve gitmeyince evine gelen personel tarafından, hareketsiz halde bulundu.

Ambulansla 39. Güvenlik Güçleri Filosu'nun hastanesine kaldırılan Gardner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

39. Hava Üssü Kanat Komutanı Albay John Walker, Gardner'in ölümünden dolayı üzüntü yaşadıklarını bildirdi.

Gardner, için dini tören düzenlendiği kaydedildi.

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