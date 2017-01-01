Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Han Tepe Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan PKK’lı terörist, tank atışıyla vurularak etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak sınırından Türkiye'ye, Çukurca ilçesinin Çağlayan Deresi yatağından sızmaya çalışan PKK'lı 2 terörist, Han Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerce fark edildi.

Teröristlerden biri tank atışıyla vurularak etkisiz hale getirildi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

ŞIRNAK'TA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonda, örgüte yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İdil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütüne yardım ve yataklık, örgüte eleman kazandırmak ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, Atakent Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, İdil Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrolün ardından, emniyete götürüldü.