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Pompalı tüfek
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Tartıştığı kızını pompalı tüfekle öldürdü

Aydın'ın Didim ilçesinde bir baba, tartıştığı kızını pompalı tüfekle öldürdü

13 Nisan 2017 Perşembe, 20:43:20 Güncelleme: 20:59:57

Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Mahallesi'nde eşinden ayrı yaşayan Abidin U. (44), birlikte yaşadığı kızı Elif U'yla (20) tartışamaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Abidin U, pompalı tüfekle, kızına ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Elif U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Elif U.'nun annesi ve yakınları gözyaşı döktü. Baba Abidin U. silahıyla birlikte olay yerine gözaltına alındı.Tartışmanın, Elif U.'nun evden ayrılmak istediği için başladığı iddia edildi.

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