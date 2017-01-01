13 NİSAN 2017
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Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüştü

İki liderin görüşmesinde Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının bağımsız bir kuruluş tarafından araştırılmasında hemfikir olduğu öğrenildi

13 Nisan 2017 Perşembe, 21:10:05 Güncelleme: 21:20:00 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede başta Suriye'deki son gelişmeler olmak üzere uluslararası meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede iki lider, Astana mekanizmasının ve Cenevre görüşmelerinin devamı açısından Türkiye ve Rusya'nın ortak çaba harcamasının önemine dikkati çekti.

Ateşkesin Suriye geneline yayılması yönündeki ortak çalışmaların sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, İdlib'te sivilleri hedef alan kimyasal saldırı da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, kimyasal silah kullanımının insanlığa karşı işlenen büyük bir suç olduğunu vurguladı.

Görüşmede, iki lider, söz konusu saldırının, bağımsız ve meşruiyeti tanınmış bir kurum olan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından soruşturulmasını destekledikleri belirtti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarının hızlandırılması gerektiğine de değinildi.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki tüm engellerin ve kısıtlamaların kaldırılmasının önemine işaret eden iki lider, ilerleyen süreçte yakın temas içinde olma konusunda da mutabık kaldı.

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