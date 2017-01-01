13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Recep Tayyip Erdroğan
GÜNDEM

Erdoğan'dan 'üniter yapı' tartışmalarına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'üniter yapı' tartışmalarına dair "Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 21:50:21 Güncelleme: 22:09:03 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında "üniter yapı" tartışmalarına açıklık getirdi.

İşte Erdoğan'ın sözleri;

"Bir yalan daha söylüyor üniter yapı noktasında. Bizim bugüne kadar üniter yapı üzerinde olumsuz bir açıklamamız oldu mu? Hiç. 14 yıllık yönetimimizde PKK terör örgütüyle bu konuda verdiğimiz mücadele üniter yapının en güzel örneğidir."

"Bu konuyla ilgili (üniter yapı) danışmanımın bir açıklaması olmuş, almışlar onu çarpıtmışlar, ki danışmanım sonra değişik şekilde onu düzeltmeye yönelik açıklamalar yaptı. Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu? Yok. 1923te rejim meselesi bu ülkenin bitmiştir. Ondan sonraki süreç yönetim sistemleri meselesidir, şu anda da değişiklik yapılan konu, bir yeni yönetim sisteminin gelmesidir."

OHAL HAKKINDA AÇIKLAMA

"(OHAL'in süresi) Dolarsa yine uzatılır. O noktada mani bir hal yok. Fransa uzatıyor da kimse kıyamet koparıyor mu? Yok. Bizim buna ihtiyacımız olduğuna göre, uzatma yetkisi kimde yasal olarak, bu noktada Milli Güvenlik Kurulu teklif eder, Bakanlar Kurulu bununla ilgili kararını alır, yola devam ederiz."

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ

Fetullah Gülen'in iadesi hakkında konuşan Erdoğan, "Görünen şey şu, Bharara denilen o savcının malum görevden alınmış olması, bu olumlu adımlardan bir tanesi ama tabi Bharara'nın altı şu anda tamamen onun kendi ekibi. Biz şimdi tabi bunları da aslında bekliyoruz ve orada gerek FETÖ'yle ilgili atılan adımlar, gerek Rıza Zarrab'la ilgili atılan adımlar, bunları biz adil yaklaşım tarzları olarak görmüyoruz ve adaletin bir an önce tecellisi çok önemli. Mesela son zamanda Halkbank Genel Müdür Muavinimize yönelik yapılan işi de bizler adil bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Yani yedi kez Amerika'ya giriş çıkış yapmış olan Halkbank Genel Müdür Muavininin böyle bir şeye muhatap kalmış olması gerçekten düşündürücüdür, üzücüdür."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Meşrubat yüklü kamyon şarampole devrildi
GÜNDEM

Meşrubat yüklü kamyon şarampole devrildi
Tekirdağ'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı
GÜNDEM

Tekirdağ'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüştü
GÜNDEM

Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme! Anlaştılar...
Tartıştığı kızını pompalı tüfekle öldürdü
GÜNDEM

Tartıştığı kızını pompalı tüfekle öldürdü!
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, hakim karşısına çıktı
GÜNDEM

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, hakim ...
Sınırdan sızmaya çalışan terörist tank atışıyla imha edildi!
GÜNDEM

Sınırdan sızmaya çalışan terörist tank atışıyla imha ...
Meşrubat yüklü kamyon şarampole devrildi
GÜNDEM

MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, hakim karşısına çıktı
GÜNDEM

HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA, HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Tekirdağ'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı
GÜNDEM

TEKİRDAĞ'DA DAEŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI
Erdoğan'dan 'üniter yapı' tartışmalarına yanıt
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN 'ÜNİTER YAPI' TARTIŞMALARINA YANIT
Fikri Işık: Acilen hava savunma sistemine ihtiyacımız var
GÜNDEM

BAKAN IŞIK'TAN KRİTİK S-400 AÇIKLAMASI
Tartıştığı kızını pompalı tüfekle öldürdü
GÜNDEM

TARTIŞTIĞI KIZINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ!