13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
kamyon
GÜNDEM

Meşrubat yüklü kamyon şarampole devrildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yaklaşık 20 metrelik şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 22:00:54 Güncelleme: 22:14:09 AA

Alınan bilgiye göre, Hakan Derman (51) idaresindeki 41 E 7396 plakalı meşrubat yüklü kamyon, Ereğli Mahallesi Sünni Baba Sokak'ta yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında son anda araçtan atlayan ve yaralanan sürücü, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Derman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafik aksadı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan 'üniter yapı' tartışmalarına yanıt
GÜNDEM

Erdoğan'dan 'üniter yapı' tartışmalarına yanıt
Tekirdağ'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı
GÜNDEM

Tekirdağ'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüştü
GÜNDEM

Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme! Anlaştılar...
Tartıştığı kızını pompalı tüfekle öldürdü
GÜNDEM

Tartıştığı kızını pompalı tüfekle öldürdü!
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, hakim karşısına çıktı
GÜNDEM

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, hakim ...
Sınırdan sızmaya çalışan terörist tank atışıyla imha edildi!
GÜNDEM

Sınırdan sızmaya çalışan terörist tank atışıyla imha ...
Erdoğan'dan 'üniter yapı' tartışmalarına yanıt
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN 'ÜNİTER YAPI' TARTIŞMALARINA YANIT
Meşrubat yüklü kamyon şarampole devrildi
GÜNDEM

MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Fikri Işık: Acilen hava savunma sistemine ihtiyacımız var
GÜNDEM

BAKAN IŞIK'TAN KRİTİK S-400 AÇIKLAMASI
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, hakim karşısına çıktı
GÜNDEM

HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA, HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Kocaeli'nde işçilerin kaldığı lojman yandı
GÜNDEM

İÇERİSİNDE 100 İŞÇİNİN KALDIĞI LOJMAN ALEV ALEV YANDI!
Tartıştığı kızını pompalı tüfekle öldürdü
GÜNDEM

TARTIŞTIĞI KIZINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ!