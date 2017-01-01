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Kocaeli'nde işçilerin kaldığı lojman yandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde içerisinde 100 kişinin kaldığı fabrika lojmanı alev alev yandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 22:39:13 Güncelleme: 22:44:58 İHA

Olay, saat 21.00 sıralarında Kartepe Uzunbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iki katlı binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tuğla fabrikasında çalışan yaklaşık işçilerin ve ailelerinden oluşan 100 kişinin kaldığı 2 katlı fabrika lojmanının çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bina çatısının büyük bir kısmını kapladı. Büyüyen alevlerin farkına varamayan bina içindeki aralarında çocukların da olduğu 100 civarında kişi ise dışarıdan telefonla arayan bir kişinin haber vermesi üzerine kendilerini hızla dışarı attılar.

Kendilerini apar topar dışarı atan işçiler, alevlerin büyüdüğünü görünce itfaiye ekiplerinden yardım istediler. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ettiler. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler bir süre sonra söndürüldü.

Bina içindekilerin kendilerini dışarı attıkları yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, binada büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

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