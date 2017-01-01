Devlet Bahçeli: MHP yama bir parti değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NTV-Star televizyonu ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının millet için büyük önem taşıdığını belirten Bahçeli, "Öncelikle bu ülkede yaşayan ve seçmen olarak sorumluluk taşıyan her insanımızın sandığa gitmesini görev olarak kabul etmesinde yarar vardır diye düşünüyorum. Milletimize sesleniyorum, pazar gününü mutlaka ve mutlaka sandığa giderek, milletimizin ve devletimizin geleceği için tercihini ortaya koymak suretiyle değerlendirmelerini istiyorum." diye konuştu.

"MHP HERHANGİ BİR PARTİNİN YEDEK LASTİĞİ DEĞİLDİR"

"Sizin bu kararı vermenizde MHP'nin iç çekişmeleri rol oynadı mı? Kurultay sürecinde hükümetten destek alındığı ve pazarlık yapıldığı iddiaları ortaya atıldı. Ne dersiniz?" sorusuna Bahçeli, şu yanıtı verdi:

"Bunu söyleyenler eğer MHP'li ise çok şerefsiz insanlardır. MHP'de pazarlık kavramı yoktur. MHP'de herhangi bir ferdin çıkarları dahil, parti çıkarlarını düşünerek herhangi bir düşünceyle bir siyaset geliştirme, bir proje üretme, bir planlama yapmak yoktur. Ama bunun dışındaki çevreler geçmişte kendilerinin yaptığı bazı pazarlıkların burada da yapılabileceğini düşünerek, MHP'yi suçluyor, toplumda itibarsızlaştırmak istiyorlarsa o zaman da bir siyasi ahlaksızlık içerisinde bulunuyorlar demektir."

"MHP YAMA BİR PARTİ DEĞİLDİR"

Bahçeli, "16 Nisan'da 'evet' çıkarsa ve başkan yardımcılığı teklifi gelirse kabul etmez misiniz?" sorusu üzerine, "Böyle bir teklif bize yapılamaz. MHP yama bir parti değildir. MHP'nin bazı makamları elde ederek siyaseti yönlendirme gibi bir ihtiyacı yoktur. MHP milletinden aldığı destek oranında ülke yönetiminde söz sahibi olmaya çalışır. MHP'ye sadece ve sadece AKP'nin önermiş olduğu bir anayasa değişikliğine inandığı çerçevede destek verdiği için başka bir amaçla istismara yöneliyorlarsa, buna kimsenin hakkı yoktur, haddi de değildir." yanıtını verdi.

DENGE-FREN MEKANİZMASI

HSYK üyelerinin atanmasıyla ilgili tartışmalara ilişkin de Bahçeli, bu konuyla ilgili metindeki uzlaşının sağlandığına işaret ederek, "Bu uzlaşı sağlanmışken 'Burada şu şöyle olur, bu böyle olur' demek doğru değildir." dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinin atanmasına ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir cumhurbaşkanı AYM'ye bir üye atadı diye o yargıcın hiç mi şahsiyeti yok, hiç mi karakteri yok, hiç mi bağımsız yargı kavramı yok. Yargının ne olduğunu bilmeyen insanlar mıdır ki orada kulluk yapacaklar. Bu hakarettir. Hakim ve savcılara hakarettir. İsteyen istediğini atasın. Her atanan insan kendisini atayana kul kölelik yapacaksa yargıdan onu zaten kökten atın gitsin. Ne yapacaksınız öyle bir adamı. "

"Denge fren mekanizması nasıl işleyecek?" sorusuna ise Bahçeli, "Meclis'te." cevabını verdi.