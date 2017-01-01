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psikolog
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Gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı, soluğu savcılıkta aldı

Eşiyle kötü giden evliliğini kurtarmak için ünlü psikolog Yasemin M.K.'dan destek alan B.E., kocasının psikologla aşk yaşadığı iddiası üzerine 'sırlarım açığa çıktı' diyerek savcılığa başvurdu

14 Nisan 2017 Cuma, 09:40:11 Güncelleme: 10:40:55

İşadamı M.E ile eşi B.E evliliklerinde yaşadıkları sorunların çözümü için geçen yıl psikolog Yasemin M.K.’dan evlilik terapisi almaya başladı.

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre,Yasemin M.K.’ya önce M.E. gitti. Daha sonra eşler evlilik terapisi seanslarına devam etti. Terapilerin sürdüğü sırada B.E.’nin kocası M.E. evi terk etti. Kısa süre sonra kendini Sinan Ü. olarak tanıtan biri B.E'yi arayarak “Maslak’ta evinizin önündeyim. Sevgilimi kocanız M.E. ile bastım. Sevgilim aile terapisi Yasemin M.K.” dedi. Sinan Ü., psikoloğun çifti ayırmak istediğini anlattı.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Bunun üzerine savcılığa şikayet dilekçesi veren B.E., WhatsApp mesajlarını delil olarak gösterdi. Tanımadığı kişiden gelen arama ve mesajlardan sonra psikolojisinin bozulduğunu eve kapandığını anlatan B.E. psikoloğun cezalandırılmasını istedi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 36 dakika önce
    psikoloğa deyil psikyatriste gidecektin.
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