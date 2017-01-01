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Başbakan Binali Yıldırım'ın Konya programı iptal

Başbakanlığın resmi internet sitesinde Başbakan Yıldırım'ın bugün Ankara'daki programları yer aldı

14 Nisan 2017 Cuma, 09:51:17 Güncelleme: 09:53:12

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katılacağı Konya'daki programı iptal oldu. Başbakanlığın resmi internet sitesinde ise Başbakan Yıldırım'ın, Ankara'daki programları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'de Konya'da Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte mitinge katılıp halka sesleneceği açıklanmıştı. Ancak Başbakan Binali Yıldırım'ın programı iptal oldu. AK Partili yetkililer, Başbakan'ın Konya programının iptal olduğu yönünde bilgi aldıklarını belirtirken, Başbakanlığın resmi internet sitesinde de Başbakan Yıldırım'ın bugün Ankara'da Altındağ, Keçiören, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle'de halka hitap edeceği yer aldı.

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