AYM, baskı sonucu okuldan ayrılan askeri öğrenciyi haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, Hava Harp Okulu öğrencisi Ümit Ömür Salar'ın (26) başvurusunu haklı buldu.

Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra 2009 yılında Hava Harp Okulu'ndaki eğitimine başlayan Salar, bazı subaylardan ve 'lider öğrenci' olarak tabir edilen 4. sınıf öğrencilerinden fiziki ve psikolojik baskı gördüğünü gerekçe göstererek yaklaşık bir yıl sonra okuldan ayrıldı.

Salar'ın şikayetçi olarak başvurduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'görevsizlik' gerekçesiyle dosyayı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı'na gönderdi. Olayı inceleyen savcılık tanıkları dinledi. Tanıkların çoğu, fiziki ve psikolojik baskının olduğunu beyan ederek Salar'ın ileri sürdüğü bazı olayları doğruladı.

"ÖRGÜT GİBİ HAREKET ETTİLER"

Tanık ifadelerinde bazı rütbelilerin ve 4. sınıf öğrencilerinin askeri liseden gelen öğrencileri baskı ile okuldan attırmak için bir örgüt gibi hareket ettikleri ileri sürüldü.

15 kişi okuldan ayrıldı 2009-2010 eğitim döneminde Salar dahil 15 kişinin Hava Harp Okulu'ndan ayrıldığı da soruşturma dosyasında yer aldı.

'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI

İddiaların bir kısmı hakkında herhangi bir tanık olmadığını, Hava Harp Okulu kayıtlarında bir şikayet bulunmadığını ve darp raporu bulunmadığını gerekçe gösteren Askeri Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Şikayetin TCK'da öngörülen 6 aylık süre içinde yapılmadığına dikkat çeken Askeri Savcılık kararında, TSK İç Hizmet Kanunu'na göre askeri öğrenciler arasında ast-üst ilişkisinin bulunmadığını, şikayetçinin üst sınıf öğrencilerinin talimatını yerine getirme yükümlülüğü taşımadığını belirtti. Askeri Savcılık sonuç olarak, incelenen eylemlerin ortak bir iradenin ürünü olduğuna dair bir delil bulunmadığına ve istifa etme hakkının kullanıldığına karar verdi.

ASKERİ MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Askeri Savcılığın kararına yapılan itirazın 1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesince reddedilmesi üzerine, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı kullanıldı.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, TBMM'ye yapılan benzer başvuruları hatırlatarak ve Anayasa'ya, uluslararası hukuka atıf yaparak kararını açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğine hükmeden mahkeme, soruşturmanın yeniden başlatılması için kararın Askeri Savcılığa gönderilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca başvurucuya 24 bin TL manevi tazminat ödenmesine ve toplam 2 bin TL'lik yargılama giderinin başvurucuya ödenmesine karar verdi.

BAŞVURUCUNUN İDDİALARI