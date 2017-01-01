14 NİSAN 2017
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Bağcılar lise
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Bağcılar'da lise öğrencileri kağıttan top yüzünden bıçaklı kavgaya tutuştu

Okulda bir arkadaşıyla kağıttan yaptıkları top nedeniyle tartışmaya başlayan E.K., kavganın okul dışında da sürmesi sonucu boynundan bıçaklanarak yaralandı

14 Nisan 2017 Cuma, 10:51:43 Güncelleme: 11:04:40 İHA

Bağcılar'da özel bir lisede eğitim gören öğrenciler okulda kağıttan yaptıkları top nedeniyle tartıştı. Tartışma okul dışında sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü ve olayda bir öğrenci bıçakla boynundan yaralandı. Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Bağcılar'da bulunan özel bir lisede meydana geldi. İddiaya göre E.K isimli öğrenci okulda bir arkadaşıyla kağıttan yaptıkları top nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan diğer öğrenciler araya girerek kavgayı yatıştırdı.



EKMEK BIÇAĞIYLA BOYNUNDAN YARALADI

Okul çıkışında E.K ve arkadaşı tekrar kavga etmeye başladı. Kavgaya bu sefer diğer öğrenciler de dahil oldu. E.K'yı bir süre kovalayan öğrenci, daha sonra yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla E.K.'yı boynundan yaraladı.

Boynundan yaralanan E.K., kanlar içinde yere yığılırken, onu bıçaklayan öğrenci olayda kullandığı bıçağı atarak olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Arkadaşını yaralayan öğrenci kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz öğrenciye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırırken, olay sırasında yaşanan panik ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde öğrencilerin kavgası ve ardından koşarak olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

 

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