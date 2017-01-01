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Fizy'nin büyük finalinde Hande Yener sahne alacak

22 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak finalde, Hande Yener de bu heyecana ortak olacak

14 Nisan 2017 Cuma, 11:00:03 Güncelleme: 11:37:08

Turkcell, fizy 20'nci Liseler Arası Müzik Yarışması'nın büyük finalinde Hande Yener'in sahneye çıkacağını duyurdu.

fizy 20'nci Liseler Arası Müzik Yarışması'nın büyük finaline sayılı günler kala Turkcell, 22 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezinde gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak finalde, Türk pop müziğinin en iyi isimlerinden Hande Yener'in de sahneye çıkacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, liselilerin büyük ödüller için kıyasıya yarışacağı günde Yener'in en sevilen şarkılarıyla ödül töreninde konser vereceği belirtildi. Yener, 'Finalde ben de sizinleyim' diyerek sosyal medyadan herkesi davet etti. Ayrıca sanatçının kutlamalara da katılacağı aktarıldı.

Açıklamanın devamında, Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde End Productions tarafından 20 senedir yapılan yarışmanın İstanbul, Ankara ve İzmir elemelerinde, 49 ilden 465 okulun yarıştığı bildirildi. Jürinin seçtiği 30 finalist okula ek olarak fizy'den yapılan oylama sonucu seçilecek 3 finalistin daha ekleneceği ifade edildi. Finalde grupları yerinde desteklemek ve Hande Yener'in konserini izlemek isteyenlerin yapması gerekense BiP uygulamasını indirmek olduğu belirtildi. BiP'i indirdikten sonra da uygulamanın 'keşfet' bölümünden fizy LMY kanalını takibe alıp adlarını ve soyadlarını yazıp gönderenlerin ücretsiz bilete sahip olacakları dile getirildi.

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