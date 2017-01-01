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Diyarbakır'da yetiştirme yurdunda cinsel istismara 33 yıl hapis istemi

Arkadaşının seslenmesi üzerine F.S.'nin mağduru bıraktığını kaydeden savcı, mağdurun şikayetçi olduğunu, şüphelinin suçlamayı kabul etmediğini ifade etti

14 Nisan 2017 Cuma, 11:03:26 Güncelleme: 11:04:19 DHA

Diyarbakır'da Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan 17 yaşındaki S.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yurdun temizlik görevlisi F.S. hakkında 33 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; olay geçen 11 Şubat günü Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda meydana geldi. Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan 17 yaşındaki S.A., olay günü peçete almak için yurdun görüşme odasına gitti. Bu sırada görüşme odasında bulunan ve yurtta temizlik görevlisi olarak çalışan 42 yaşındaki F.S., mağdurdan temizlik işlerinde yardım etmesini istedi. Bunun üzerine aldığı peçeteyi arkadaşına veren mağdur S.A., temizliğe yardım etmek için görüşme odasına geri döndü. Şüphelinin bu sırada odaya gelen S.A'yı zorla tutarak cinsel istismarda bulunduğunu belirten savcı, mağdurun bağırmak istediğini ancak şüphelinin mağduru öperek bunu engellediğini kaydetti. Bağıramayan mağdurun şüpheliye tekme atarak dışarı çıkmak istediğini ifade eden savcı, şüphelinin buna izin vermediğini belirtti.

ARKADAŞI SESLENİNCE BIRAKMIŞ

Arkadaşının seslenmesi üzerine F.S.'nin mağduru bıraktığını kaydeden savcı, mağdurun şikayetçi olduğunu, şüphelinin suçlamayı kabul etmediğini ifade etti. Şüphelinin mağdura karşı toplu olarak yaşamanın sunduğu kolaylıktan faydalanarak zorla cinsel istismarda bulunduğunu belirten savcı, soruşturma aşamasında adli kontrol kararı ile serbest bırakılan F.S.'nin 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 10 yıldan 33 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İddianame Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.

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