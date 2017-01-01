Bursa'da çalınan altınlar evin kanalizasyonundan çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hafta önce evden çalınan 30 bin lira değerindeki ziynet eşyaları, aynı evin bahçesindeki kanalizasyondan çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Hamidiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta ikamet eden yeni evli çiftin evinde meydana geldi. 11 ay önce evlenen Nüve ve Mert Turan çiftinin evine geçtiğimiz hafta hırsız girdi. Genç çiftin evde olmadığı sırada yaşanan hırsızlık olayında, yatak odasındaki dolapta bulunan düğünde takılan altınlar çalındı. Akşam saatlerinde eve gelen çift, takıların çalındığını ve yatak odasının dağınık olduğunu görünce emniyete haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, parmak izi alıp hırsızların bulunması için tahkikat başlattı.

6 GÜN SONRA KAYNANASI BULDU

Damat Mert Turan'ın babası Hakkı Turan ve annesi Funda Turan, hırsızlık olayından 6 gün sonra alt katta oturan yeni evli çifti ziyarete gittiler. Yaşlı çift ziyaretin ardından 3 katlı binanın bahçesinden evlerine merdivenden çıkmak isterken, Funda Turan bahçe içerisindeki kanalizasyondan bir yansıma olduğunu fark etti. Kanalizasyona yaklaşıp mazgaldan içeriye bakan kadın altınları gördü.

Anne ve baba, alt kattaki oğulları Mert Turan'a haber verirken, kanalizasyonun mazgalını kaldıran Mert Turan, su üzerinde bir altın bilezik olduğunu gördü. Çalınan altınlardan birini bulan Mert Turan, kanalizasyon içerisinde olabileceğini düşündüğü diğer altınları bulmak için kolları sıvadı. Mert Turan, leğenle kanalizasyondaki pis suları tahliye etmeye başladı. Altınları tek tek kanalizasyondan çıkaran Mert Turan, emniyet ekiplerine haber vererek çalınan altınları bulduğunu söyledi.



"HEPSİNİ KANALİZASYONDAN ÇIKARDIK"

Evlerinden çalınan altınları kendi evlerinin bahçesindeki kanalizasyonda bulan genç çift mutlu olurken, şikayetlerinden vazgeçmeyen çift, altınları kanalizasyona atanların bulunması için emniyet ekiplerinden destek istedi.

Olayı anlatan Mert Turan'ın annesi Funda Turan, "Eşim bahçeye çıkmıştı, ben de merdivenlerde duruyordum. Yukarıdan bakınca kanalizasyon içerisinde bir şeyin ışıldadığını gördüm. Oğlumu çağırdım. Çalınan altınları bulduk" dedi. Mert Turan'ın babası Hakkı Turan ise "Geçtiğimiz Cuma günü oğlumun ve gelinimin evine hırsız girmiş. Polisi çağırdık. Polis araştırma başlattı. Ben de olaydan 6 gün sonra bahçeye indim eşimle. O sırada eşim kanalizasyonda bir şeyin var olduğunu söyledi. Oğlum geldi ve kanalizasyonun içinde çalınan altınları bulduk. 30 bin lira civarında ziynet eşyası çalınmıştı. Hepsini kanalizasyondan çıkardık" dedi.

Emniyet ekipleri şimdi altınları kimin çalıp kanalizasyona attığını bulabilmek için geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı.