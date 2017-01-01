14 NİSAN 2017
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Devlet Personel Başkanlığı
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293 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama kurası gerçekleşti

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan kura ile 293 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama kurası gerçekleştirildi

14 Nisan 2017 Cuma, 12:11:02 Güncelleme: 12:16:50

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 293 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kuraları bugün noter huzurunda gerçekleştirildi. Sonuçlar dpb.gov.tr adresinden erişime sunuldu.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre;

3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilen (293) şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, 14 Nisan 2017 Cuma günü Devlet Personel Başkanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

293 istihdam hakkı sahibinden;

- 8'nin mühendis, 8'nin öğretmen, 7'sinin tekniker,17'sinin teknisyen unvanlı kadrolara,14'ünün ise öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak hemşire, biolog, laborant, sağlık teknikeri, çocuk eğiticisi unvanlı kadrolara,
- 84'ünün memur unvanlı kadrolara,
- 151' inin hizmetli unvanlı kadrolara,
- 4'nün ise işçi kadrolarına
atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atananların 196'sı erkek, 97'si kadındır.

Atama teklifleri E- uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının;
-28'i üniversite,
- 34'ü bakanlık ve bağlı kuruluşu,
- 5'i kamu iktisadi teşebbüsü,
- 1'i ise üst kurul, olmak üzere toplam sayısı 68 dir.

İlgililer atama teklif sonuçlarına 14/04/2017 tarihi saat 15.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.

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