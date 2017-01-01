2017 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1., 2., ve 3. sınıflar için gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavının sonuçları açıklandı mı? Sınava katılan öğrenciler ve velileri tarafından merakla beklenen 2017 BİLSEM sınav sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde...

2017 BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından yapılan BİLSEM sınavına giren öğrenciler, sınav sonuçları heyecanla bekliyor. 1, 2, ve 3. sınıflar grup tarama uygulama sonuçları 14 Nisan 2017 tarihinde açıklanacak.

Özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla daha iyi eğitim alabilmeleri için yapılan BİLSEM sınavının sonuçları www.meb.gov.tr'den açıklanacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra ortalamanın üstünde puan alan öğrenciler yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

Grup tarama uygulamasında belirlenen ortalamayı geçerek yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgileri 24 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir

YERLEŞTİRME VE KAYIT İŞLEMLERİ

Bireysel değerlendirmeler 30 Haziran 2017 tarihinde tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları 15 Temmuz 2017 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 4-8 Eylül 2017 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

SINAV İTİRAZLARI



Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından http://esinav.meb.gov.tr/ adresinden

yapılacaktır. Grup tarama uygulaması sonuçlarına ilişkin itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacaktır.

BİLİM VE SANAT MERKEZİ(BİLSEM) NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

Bu merkezlerde öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar. Ülkemizde özel yetenekli öğrenciler için en kapsamlı eğitim modeli “Bilim ve Sanat Merkezleri”dir. Bilim ve Sanat Merkezlerinin 69 ilde 83 bilim ve sanat merkezi bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ SEÇİMİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılmaktadır.

İllerde bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere “İl Tanılama Sınav Komisyonu” oluşturulacaktır. İl tanılama sınav komisyonu özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında bilim ve sanat merkezi müdürü/müdürleri, rehberlik ve araştırma merkez müdürleri olmak üzere en az 3, en fazla 7 üyeden oluşturulacaktır. Oluşturulan bu komisyon Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmekten sorumlu olacaktır.