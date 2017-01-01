14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
FETÖ
GÜNDEM

FETÖ'de yeni iddianame

Ekrem Dumanlı, Ahmet ve Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

14 Nisan 2017 Cuma, 13:07:49 Güncelleme: 13:30:18 AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Prof. Dr. Osman Özsoy'un da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, 16 şüphelinin 'anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs etme'', ''hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
‘Balyoz’un en genç mağduru şimdi en genç alay komutanı
GÜNDEM

Balyoz'da yıkılmadı, bugün kahraman
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (14 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 14 Nisan günlüğü
Başbakan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı
GÜNDEM

Başbakan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu ile yaptığı ...
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (12 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 12 Nisan günlüğü
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında göğüs göğüse çatıştılar
GÜNDEM

"Dakikalarca göğüs göğüse çatıştık"
Kapatılan Zaman gazetesi eski çalışanlarına üçer kez müebbet talebi
GÜNDEM

Kapatılan Zaman gazetesi eski çalışanlarına üçer kez ...
MHP'den Bahçeli'nin 'eyalet sistemi' sözleri ile ilgili açıklama
GÜNDEM

BAHÇELİ NE DEMEK İSTEDİ? MHP'DEN O SÖZLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Otomobil camına boğazı sıkışan 5 yaşındaki Emre öldü
GÜNDEM

ANNE-BABALAR DİKKAT! 5 YAŞINDAKİ EMRE FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ!
Büyükçekmece'de alkollüyken kaza yapan kadına 10 yıl hapis
GÜNDEM

O PAYLAŞIM BAŞINI YAKTI!
Bursa'da çalınan altınlar evin kanalizasyonundan çıktı
GÜNDEM

ŞOKE OLDULAR! KANALİZASYONDA YANSIMA OLDUĞUNU FARK ETTİ
FETÖ'de yeni iddianame
GÜNDEM

FETÖ'DE YENİ İDDİANAME
Gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

GRİ LİSTEDEKİ 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!