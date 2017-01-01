2017 Okullar ne zaman kapanacak? Tatil ne zaman başlıyor?

2016-2017 eğitim ve öğretim yılının sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman kapanacağını araştırıyor. Peki okullar ne zaman tatil olacak? 3 aylık yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte milyonlarca öğrencinin merakla beklediği "okullar ne zaman tatil olacak?" sorusunun cevabı...

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Uzun ve yorucu bir eğitim öğretim yılının daha sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen tatil için sabırsızlanıyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte eğitim öğretime verilecek olan ara öğrencilerin hayallerini süslüyor. Bir an önce tatile çıkmak isteyen öğrenciler ve yaz tatili planı yapan veliler okulların ne zaman kapanacağı sorusuna yanıt aramaya başladı. 18 milyon 43 bin öğrenci ve 900 bin öğretmen 9 Haziran 2017'de 3 aylık tatile çıkacak.

2017 MEB SINAV TAKVİMİ

ORTAK SINAVLAR-2 (2016-2017) 26-27 NİSAN 2017 2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017(saat 14.00) ORTAK SINAVLAR - Mazeret Sınavı-2 (2016-2017) 20-21 MAYIS 2017 2017/PYBS 10 HAZİRAN2017(saat14.00) 2016-2017 AÖO–AÖL-MAÖL/ 3 01-02 TEMMUZ2017 2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00) 2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017(saat 14.00) ORTAK SINAVLAR-1 (2017-2018) 29-30 KASIM 2017 2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017 (saat 14.00) ORTAK SINAVLAR–Mazeret Sınavı-1 (2017-2018) 23-24 ARALIK 2017

OKULLAR 19 EYLÜL'DE AÇILMIŞTI

2016-2017 yılı eğitim ve öğretim yılı 19 Eylül 2016 tarihinde start aldı. Türkiye genelinde 18 milyon 43 bin öğrenci ve 900 bin civarında öğretmen ile başlayan eğitim öğretim yılında ilk ders olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi işlendi. Okulların açıldığı ilk gün ve haftasında okullarda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili etkinlikler de düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" temalı broşürler öğrencilere dağıtılırken, öğrencilere aynı temalı videolar da izletilerek bilinçlendirildi.

19 Eylül'de başlayan 2016-2017 eğitim, öğretim yılında okullar, 20 Ocak 2017 günü yarı yıl tatiline çıktı. Yarı yıl tatili 6 Şubat'ta son buldu ve okullar yeniden başladı.

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Haziran 2017 Cuma günü tatile çıkacak olan milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen 18 Eylül Pazartesi günü sabahı 2017 - 2018 eğitim, öğretim yılına başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.