14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Yaz tatili
GÜNDEM

2017 Okullar ne zaman kapanacak? Tatil ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki 2017'de okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

14 Nisan 2017 Cuma, 13:34:19 Güncelleme: 13:38:39

2016-2017 eğitim ve öğretim yılının sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman kapanacağını araştırıyor. Peki okullar ne zaman tatil olacak? 3 aylık yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte milyonlarca öğrencinin merakla beklediği "okullar ne zaman tatil olacak?" sorusunun cevabı...

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Uzun ve yorucu bir eğitim öğretim yılının daha sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen tatil için sabırsızlanıyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte eğitim öğretime verilecek olan ara öğrencilerin hayallerini süslüyor. Bir an önce tatile çıkmak isteyen öğrenciler ve yaz tatili planı yapan veliler okulların ne zaman kapanacağı sorusuna yanıt aramaya başladı. 18 milyon 43 bin öğrenci ve 900 bin öğretmen 9 Haziran 2017'de  3 aylık tatile çıkacak.

2017 MEB SINAV TAKVİMİ

ORTAK SINAVLAR-2 (2016-2017) 26-27 NİSAN 2017
2017/MTSKS-2  20 MAYIS 2017(saat 14.00)
ORTAK SINAVLAR - Mazeret Sınavı-2 (2016-2017)  20-21 MAYIS 2017
2017/PYBS  10 HAZİRAN2017(saat14.00)
2016-2017 AÖO–AÖL-MAÖL/ 3  01-02 TEMMUZ2017
2017/MTSKS-3  29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)
2017/MTSKS-4  07 EKİM 2017(saat 14.00)
ORTAK SINAVLAR-1 (2017-2018)  29-30 KASIM 2017
2017/MTSKS-5  23 ARALIK 2017 (saat 14.00) 
ORTAK SINAVLAR–Mazeret Sınavı-1 (2017-2018)  23-24 ARALIK 2017

OKULLAR 19 EYLÜL'DE AÇILMIŞTI

2016-2017 yılı eğitim ve öğretim yılı 19 Eylül 2016 tarihinde start aldı.  Türkiye genelinde 18 milyon 43 bin öğrenci ve 900 bin civarında öğretmen ile başlayan eğitim öğretim yılında ilk ders olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi işlendi.  Okulların açıldığı ilk gün ve haftasında okullarda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili etkinlikler de düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" temalı broşürler öğrencilere dağıtılırken, öğrencilere aynı temalı videolar da izletilerek bilinçlendirildi.

19 Eylül'de başlayan 2016-2017 eğitim, öğretim yılında okullar, 20 Ocak 2017 günü yarı yıl tatiline çıktı. Yarı yıl tatili 6 Şubat'ta son buldu ve okullar yeniden başladı.

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Haziran 2017 Cuma günü tatile çıkacak olan milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen 18 Eylül Pazartesi günü sabahı 2017 - 2018 eğitim, öğretim yılına başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
2017 TEOG 2. dönem sınavı ne zaman?
GÜNDEM

TEOG'a kısa bir süre kaldı
2017 Okullar ne zaman kapanıyor?
GÜNDEM

Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar ne zaman kapanacak? (2017)
GÜNDEM

Okullar ne zaman tatile giriyor?
Dik temel harflerle eğitim-öğretimin detayları belli oldu
GÜNDEM

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren düzenlemede ...
PYBS başvuruları ne zaman bitiyor? 2017
GÜNDEM

PYBS başvuruları ne zaman bitiyor?
MEB, eğitim öğretimde son istatistikleri açıkladı
GÜNDEM

MEB, son istatistikleri açıkladı
MHP'den Bahçeli'nin 'eyalet sistemi' sözleri ile ilgili açıklama
GÜNDEM

BAHÇELİ NE DEMEK İSTEDİ? MHP'DEN O SÖZLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Otomobil camına boğazı sıkışan 5 yaşındaki Emre öldü
GÜNDEM

ANNE-BABALAR DİKKAT! 5 YAŞINDAKİ EMRE FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ!
Büyükçekmece'de alkollüyken kaza yapan kadına 10 yıl hapis
GÜNDEM

O PAYLAŞIM BAŞINI YAKTI!
Bursa'da çalınan altınlar evin kanalizasyonundan çıktı
GÜNDEM

ŞOKE OLDULAR! KANALİZASYONDA YANSIMA OLDUĞUNU FARK ETTİ
FETÖ'de yeni iddianame
GÜNDEM

FETÖ'DE YENİ İDDİANAME
Gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

GRİ LİSTEDEKİ 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!