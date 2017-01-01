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Otomobil camına boğazı sıkışan 5 yaşındaki Emre öldü

Geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen olayda, babasının aracına binen minik Emre, otomatik cam düğmesine dokununca başını uzattığı camın kapanması nedeniyle boğazı sıkışarak hayatını kaybetti

14 Nisan 2017 Cuma, 13:50:11 Güncelleme: 13:55:20 DHA

Denizli'nin Çivril ilçesinde, 5 yaşındaki Emre Aktaş, evin önünde park halinde duran babasına ait otomobilden başına dışarı çıkartıp, kapama düğmesine basınca, yukarı doğru hareket eden camın boğazını sıkıştırmasıyla öldü.

Geçtiğimiz Çarşamba günü, Emre Aktaş, çiftçi babası Mesut Aktaş'a ait, park halinde duran otomobilin arka kapısını açıp içine girdi. Aracın içinde oynayan Emre Aktaş, daha sonra otomatik camı açtı, başını dışarı çıkardı.

DÜĞMEYE DOKUNUNCA CAM KAPANDI, BOĞAZI SIKIŞTI

Bu sırada minik Emre eliyle düğmeye dokununca otomatik cam yukarı doğru hareket etti. Emre Aktaş'ın boğazı, camın kapanmasıyla sıkıştı.

Diğer oğlunun çığlığını duyup otomobilin yanına koşan Mesut Aktaş, nefessiz kalan Emre'yi kurtarıp, hastaneye götürdü. Ancak minik Emre, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minik Emre, yapılan otopsinin ardından, dün mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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