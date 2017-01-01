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Bahçelievler'de dün akşam saatlerinde silahlı bir kişinin rastgele açtığı ateş sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı

14 Nisan 2017 Cuma, 14:12:44 Güncelleme: 14:18:47

İstanbul Bahçelievler'de 21 yaşındaki Eray A.,belinden çıkardığı silahla gelişi güzel ateş etmeye başladı. Sokakta önüne geçeni vuran Eray A. olay yerinden kaçarken, yaralanan 6 kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Şahsın kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra sokakta rastgele ateş ettiği iddia edildi.

"BUGÜN HERKESE SIKACAĞIM"
Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'n oturunan Cenk İ. önceki akşam arkadaşı Eray A.'yı cep telefonundan arayarak buluşmak istediğini söyledi. Eray A. ise, ‘Bugün herkese sıkacağım' diyerek telefonu kapattı. Bir süre sonra da şahıs, mahallede önüne gelene kurşun yağdırdı.

SİLAHI KAFAMA DAYADI VE TETİĞE BASTI
Cenk İ., polise verdiği ifadede, "Eray'ı aradım. Nerde olduğunu sordum. Görüşmek istedim. O da bana 'Bugün herkese sıkacağım' dedi. Ben de 'Kimseye sıkma, gel bana sık' dedim. Daha sonra dışarı çıktığımda silah seslerini duydum. Sesinin geldiği yere gittiğimde Eray'ın herkese ateş ettiğini gördüm. Beni görünce de yanıma geldi. Kafama silahı dayadı. Tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine elinde bulunan silahı alarak fırlattım. Eray olay yerinden kaçtı. Polisler gelince de silahı attığım yeri gösterdim" dediği öğrenildi.

3'Ü AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI
Eray A.'nın silahından çıkan kurşunlarla, 6 kişi yaralandı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Alev Bülent Ay, Adem Esen ve Azerbeycan uyruklu vatandaşın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

SEVGİLİSİYLE TARTIŞTIĞI İDDİASI
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Eray A.'yı yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor. Eray A.'nın kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra dışarı çıktığı, önce kendisine yol vermeyen 2 kişiye, daha sonra da 'Neden bakıyorsunuz' diyerek sokaktaki vatandaşlara ateş ettiği iddia edildi.

En son gasp suçundan cezaevinden çıktığı öğrenilen Eray A.'nın çeşitli suçlardan poliste 17 kaydının olduğu öğrenildi.

MÜSLİM SARIYAR / İSTANBUL

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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 saat önce
    böylelerini niye dışarı salıyorsunuz
  • Misafir 1 saat önce
    Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemesi umulur.
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