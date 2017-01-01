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Kağıthane'de güpegündüz soygun

Dükkanın kapanmasını fırsat bilen etekli ve maskeli soyguncular altınları çalıp, kayıplara karıştı

14 Nisan 2017 Cuma, 14:17:22 Güncelleme: 15:28:42

Kağıthane'de herkesin gözü önünde güpegündüz etekli ve silahlı soyguncular kuyumcuyu soydu.

Kağıthane Etibank Caddesi üzerinde güpegündüz yaşanan soygun şok etti. Kuyumcu sahibi cuma namazına giderken dükkanın kepenklerini indirdi. Kuyumcunun cuma namazına gitmesini fırsat bilen soyguncular dükkanın önüne yaklaştı. Etekli ve silahlı soyguncular, kepenkleri demir keskiyle kestikten sonra kuyumcuya girdi. Vatandaşların gözü önünde gerçekleşen soygunda altınları alan soyguncular, araca atlayıp kayıplara karıştı. Bu sırada soyguncular bazı altınları yere düşürdü.

"SOYULDUĞUMU GÖRDÜM, ŞOKTAYIM"

Görüntülerde kuyumcu önüne araçla gelen soyguncular daha sonra kepenkleri kaldırıyor. Bu sırada çok sayıda vatandaş olay yerinden geçerken, sesini çıkartmıyor. Ardından kuyumcular araca atlayıp kayıplara karışıyor. Cuma vakti soygun şoku yaşayan Erdoğan Ekşi, "Namazdaydım. Geldiğimde soyulduğunu gördüm. Şoktayım" dedi, görgü şahitleri ise "Camiye koştuk. İçine girdim hocaya dedim bir anons yapın adamın altınlarını çalıyorlar. 10-15 dakika evvel oldu. 5 kişilerdi. Havaya ateş ettiler. Yüzleri maskeliydi. Üstünde asker kamuflajı gibi şeyler vardı. Birinde etekli bir şey vardı tanınmayacak şekilde tam oradan motorla geçiyordum çabuk geçtiler silahı doğrultular ben de polislere haber vermeye gittim ama bulamadım.  Üstlerine etek giymişlerdi, maskeliydiler. Sonra bir el silah attılar gittiler" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı, polis helikopteri de soyguncuları yakalamak için çalışmalara katıldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    filmlerde olunca yok artık deriz gündüz maskelerle havaya ateş açarak soygun yapılıyor.Eğer yakalanmazlarsa büyük fiyasko olur
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