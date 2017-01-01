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Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Yıldırım İzmir'de, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli de Ankara'da oy kullanacak

14 Nisan 2017 Cuma, 14:26:17 Güncelleme: 14:57:16 AA

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan halk oylamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceki seçimlerde olduğu gibi İstanbul'da sandık başına gidecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman Ankara'da, Başbakan Yıldırım ise İzmir'de oyunu verecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici oyunu Ankara'da kullanacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da Ankara'da sandık başında olacak. Komutanlar Çankaya İlkokulu'nda oylarını kullanacak.

BAKANLARIN OY KULLANACAĞI YERLER

Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş ve Nurettin Canikli oyunu Ankara'da kullanacak. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Ordu'da, Veysi Kaynak Kahramanmaraş'ta, Mehmet Şimşek ise Gaziantep'te oy verecek.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Denizli'de, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Düzce'de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Şanlıurfa'da, Maliye Bakanı Naci Ağbal Bayburt'ta, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars'ta, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya'da, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat'ta, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri'de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Eskişehir'de, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Kocaeli'de, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Afyonkarahisar'da, Sağlık Bakanı Recep Akdağ Erzurum'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Bursa'da, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Sivas'ta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da sandık başına gidecek.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ise Ankara'da oy kullanacak.

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