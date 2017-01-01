SON DAKİKA! Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere dair iddianame kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkeme, ABD'de bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, sivil imamlar oldukları bildirilen Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek ile uçaklarıyla çeşitli noktaları bombalayan pilotların da arasında bulunduğu sanıkları yargılamaya 1 Ağustos 2017'de başlayacak. Sincan Cezaevi kampüsü içindeki salonda görülecek duruşmalara, 29 Ağustos'a kadar devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakanlık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM'nin bombalanmasında mağdur olan milletvekillerinin de arasında yer aldığı Ankara'daki mağdur ve müştekilere, duruşma gününün bildirilmesi için tebligat çıkarılmasına, Ankara dışındakilere ise beyanlarının alınması için talimat yazılmasına karar verildi.

Tutuklu 450 sanığın tutukluluğunun, 10 sanık hakkındaki yakalama kararının, tutuksuz 21 sanık hakkındaki adli kontrolün devamını kararlaştıran mahkeme, sanıklardan Fetullah Gülen hakkında "yokluğunda tutuklama" kararı çıkarılmasına ve ABD'den iadesine yönelik evrak hazırlanmasına karar verdi.

Mahkeme, iddianamenin ciltler halinde basılarak, sanıklara tebliğ edilmesini, tarafların avukatlarına ise DVD olarak verilmesini kararlaştırdı.

481 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsünün merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında iddianame hazırlamıştı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz ile sivil şüphelilerden Kemal Batmaz, iddianamedeki ilk üç şüpheli olarak yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman, Adalet Bakanı Bozdağ ile darbe girişimi sırasında "hürriyetinden yoksun kılınan" Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin de arasında yer aldığı 23, yaralanan 222, malı zarar gören 96, maktul yakını 77 kişi ile bazı milletvekillerinin de arasında bulunduğu diğer 20 kişinin müşteki olarak gösterildiği iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ de müşteki tüzel kişilikler olarak sıralamıştı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile 2 numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu kimi sanıkların "Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü yönetmek, askeri komutanlıkların gasbı, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ibadethanelere zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istenen iddianamede konu edilen eylemler şunlar:

"TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otopark, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı, TÜRKSAT tesisleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve yakınının uçakla bombalanması, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesi, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından 'Gören' ve askeri kargo uçaklarıyla Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından F-16 uçaklarıyla darbe teşebbüsüne iştirak edilmesi, Adana/İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından tanker uçaklarıyla yakıt ikmali yapılarak, darbe teşebbüsüne iştirak edilmesi, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timinden, İstanbul'a gidilip darbe karşıtı komutanların Ankara Akıncı Üssü'ne kaçırılmasıyla girişime katılınması, İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığından, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi, Genelkurmay Karargahı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara Kuvvetleri MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ne gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi."