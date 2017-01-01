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SON DAKİKA! Van'da PKK'dan bombalı tuzak

İlk bilgilere göre, PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker ve 1 köy korucusu şehit oldu

14 Nisan 2017 Cuma, 17:07:25 Güncelleme: 17:14:07 DHA

Van'ın Çatak İlçesi'nin Kacit Köyü yolunda, güvenlik güçleri arama tarama çalışması yaparken bugün saat 15.30'da patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre, PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker ve 1 köy korucusu şehit oldu. Olayda yaralıların da olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevkedildi.

Patlamayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonu sürüyor.

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