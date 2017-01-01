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referandum İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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Referandum günü İstanbul'da 33 bin polis görev yapacak

İstanbul'da 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandumda 39 ilçe 1669 sandık alanında 33 bin 582 polis görev yapacak

14 Nisan 2017 Cuma, 18:53:49 Güncelleme: 18:55:07 HABERTURK.COM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sayım, döküm ve nakil işlemleri sırasında 33 bin polisin görev yapacağı açıklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan halk oylaması ile ilgili olarak ilimiz genelinde polis sorumluluk bölgesinde oy kullanma işlemi 39 ilçe, 1669 sandık alanı ve 25 bin 864 sandıkta yapılacaktır. Halk oylamasının güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla; oy pusulalarının oy verme işlemlerinin yapılacağı sandık alanlarına sağlıklı bir şekilde getirilmesi, hiçbir baskı ve yönlendirme altında kalmadan seçmenlerin oylarını hür iradeleri ile kullanabilmeleri, sayım ve döküm işlemlerine başlanılması, kağıt ve belgelerin paketlenerek torbaya konulması, sayıma ilişkin torbaların oy toplama merkezlerine nakli ve teslimi süreçlerinde 33 bin 582 personelemiz görev alacaktır."

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