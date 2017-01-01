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Devlet Bahçeli Habertürk TV'de konuşuyor
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Devlet Bahçeli Habertürk TV'de konuşuyor

14 Nisan 2017 Cuma, 20:01:49 Güncelleme: 20:07:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk TV'de katıldığı programda Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlıyor

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"16 Nisan'da yapılacak olan, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan referanduma gidiyoruz. Bu referandumun milletimizin geleceğinin belirlenmesinde bir başlangıcı oluşturacak. Bu referandumu anlamlandırabilmek için geriye giderek Türkiye'deki siyasi süreci yakinen incelemek lazım. 2007 yılı önemli dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile AK Parti, TBMM'de önemli bir çoğunluğa sahip olmakla beraber göstermiş olduğu, Abdullah Gül'ü aday gösterdikten sonra Meclis'teki oylamalarda 367'nin altında kalması sebebiyle sorun yaşandı. 367 dediğimiz kilit demokrasiye vuruldu."

"BUGÜNKÜ AŞAMAYA NASIL GELİNDİ?

"2007 yılında Meclis'te olmayan MHP, erken seçimde 71 milletvekili ile TBMM'de bulundu. AK Parti 367'yi bulamadığı için CHP de Meclis'e katılmamayı tercih ettiği için yeni bir kilitlenme söz konusuydu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri parlamenter sistemlerde sorunlar yaşatmış, ara rejimlerin temelini teşkil etmiştir. 12 Eylül öncesidne 115 turla cumhurbaşkanı seçilemediği için, Ecevit ve Demirel'in uzlaşamaması sonucunda önemli bir sorun yarattığı gerekçesiyle, bir takım anarşi faaliyetleri sebebiyle ara rejim yaşanmıştır. O ara rejimi de dikkate aldığınızda 2007'de ne olacak bir seçim var, cumhurbaşkanı seçilecek ancak 367 kilidi vurulmuş. O zaman sayın Sabih Kanadoğlu bu kilidin sahibi oldu."

"Bizi ziyarete geldiklerinde bir tek cümle kullandım. Biz o gün Meclis'te olacağız. Bunun anlamı kilidin açılması demek. Bu cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştır ve sayın Abdullah Gül cumhurbaşkanı olmuştur. Fakat Türkiye'de başından beri devam eden anayasa tartışması yeni bir boyut kazanmış, sistem tartışmasına doğru kaymıştır. Kendi adayımızı çıkarttık. Sayın Sabahattin Çakmakoğlu'nu aday göstermiştik."

 

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