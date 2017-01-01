16 Nisan tarihinde yapılacak olan Türkiye anayasa değişikliği referandumu öncesi vatandaşlar "nerede oy kullanacağım?" diye merak ediyor. Yeni anayasa teklifinin onaylanacağı veya reddedileceği seçim öncesi YSK seçmenlerin kayıt sorgulaması için bir sistem devreye sokmuştu. İşte YSK seçmen kaydı sorgulama sistemi...

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SİSTEMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), vatandaşların seçim öncesinde nerede oy kullanacaklarını ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenmeleri için internet üzerinden bir seçmen kaydı sorgulama hizmeti başlattı. Vatandaşlar YSK'nın sunduğu sistemde "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik No ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" ile seçmen kayıtlarına ulaşabilecekler.

YSK YURTİÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

YSK YURDIŞI SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

e-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SİSTEMİ

Aynı zamanda vatandaşlar YSK Seçmen Kaydı Sorgulama sisteminden hariç olarak e-Devlet sistemi üzerinden de seçmen kayıtlarını sorgulayabiliyorlar. İnternet üzerinden birçok kamu hizmetinin kolayca yapıldığı bir sistem olan e-Devlet ile vatandaşlar seçmen kayıtlarına ulaşabiliyor.

e-Devlet seçmen kaydı sorgulama sistemine ulaşmak ve seçmen kaydı sorgulamak için ilk olarak e-Devlet'e T.C. Kimlik No ve Şifre ile giriş yapılması gerekiyor. Ardından aşağıdaki link ile seçmen kayıtları sorgulanabiliyor.

E-DEVLET YURTİÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET YURTDIŞI SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ