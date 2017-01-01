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Binali Yıldırım: FETÖ ile ilgili önemli bir tespit yapıldı, işin seyri değişecek

Başbakan Binali Yıldırım, Beyaz TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı

14 Nisan 2017 Cuma, 22:35:16 Güncelleme: 15 Nisan 2017 Cumartesi, 00:37:20 AA

Başbakan Binali Yıldırım, "Başından beri MHP ile AK Parti olarak biz bu anayasa değişikliğini hazırlarken kırmızı çizgimiz olarak üniter yapıyı öngördük. Üniter devlet yapısı bizim de hassasiyetimiz, MHP'nin de hassasiyeti." dedi.

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yıldırım, son günlerdeki 'eyalet sistemi' tartışmalarına açıklık getirirken FETÖ ile mücadelede çok önemli bir açıklama yaptı.

Yıldırım, eyalet sistemiyle ilgili iddialara ilişkin soru üzerine, "Başından beri MHP ile AK Parti olarak biz bu anayasa değişikliğini hazırlarken kırmızı çizgimiz olarak üniter yapıyı öngördük ve bu konuda herhangi bir endişeye tereddüte yer vermeyecek şekilde titiz bir çalışma yaptık. Üniter devlet yapısı bizim de hassasiyetimiz, MHP'nin de hassasiyeti. Eminim ki vatanını, milletini, bayrağını, devletini seven 80 milyon vatandaşımızın da önemsediği, hassasiyet gösterdiği bir konu. Dolayısıyla ortaya atılan bu dedikodular, tamamen kafa karıştırmaya yöneliktir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, bizim açıklamalarımız ve Sayın Bahçeli'nin bugünkü en son değerlendirmeleriyle mesele kapanmıştır. Zaten olmayan bir şeydir ve tamamen kapanmıştır."

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TESPİT YAPILDI, İŞİN EYRİ DEĞİŞECEK"

FETÖ ile mücadele konusunda açıklamada bulunan Yıldırım, "Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Bu, çok karmaşık bir yapı. İlişkileri, ilişki ağı, günden güne daha çözülmemiş ilişkiler var. Şu ara çok önemli bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin sonuçları, FETÖ ile mücadelede bize ciddi imkan sağlayacak. İşin seyri değişecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek, bu kadar söyleyeyim." dedi.

"GERÇEK ANKET SANDIKTAKİDİR"

Anayasa değişikliği halk oylaması öncesinde, bugün yayımlanan bir ankette, yüzde 60,8 oranında "evet" çıkacağı yönündeki sonuçlara ilişkin değerlendirme yapması istenen Yıldırım, ellerinde çeşitli anketler bulunduğunu, kendilerinin de yaptırdığı anketler olduğunu söyledi.

Bu konuda bir prensibi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Gerçek anket sandıktakidir. Sandık olacak, sayım yapılacak, anketin sonucu ortaya çıkacak. Bir seçim olsun, halk oylaması olsun, sonuçlanmadan tahminlerim olabilir ama tahminlerimi paylaşmam çünkü bu, oy verecek vatandaşlarımızın iradesine saygısızlık olur. Ben böyle görüyorum." ifadelerini kullandı.

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