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Binali Yıldırım'dan 'eyalet sistemi' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Beyaz TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı

14 Nisan 2017 Cuma, 22:35:16 Güncelleme: 23:01:02 AA

Başbakan Binali Yıldırım, "Başından beri MHP ile AK Parti olarak biz bu anayasa değişikliğini hazırlarken kırmızı çizgimiz olarak üniter yapıyı öngördük. Üniter devlet yapısı bizim de hassasiyetimiz, MHP'nin de hassasiyeti." dedi.

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yıldırım, son günlerdeki 'eyalet sistemi' tartışmalarına açıklık getirdi.

Yıldırım, eyalet sistemiyle ilgili iddialara ilişkin soru üzerine, "Başından beri MHP ile AK Parti olarak biz bu anayasa değişikliğini hazırlarken kırmızı çizgimiz olarak üniter yapıyı öngördük ve bu konuda herhangi bir endişeye tereddüte yer vermeyecek şekilde titiz bir çalışma yaptık. Üniter devlet yapısı bizim de hassasiyetimiz, MHP'nin de hassasiyeti. Eminim ki vatanını, milletini, bayrağını, devletini seven 80 milyon vatandaşımızın da önemsediği, hassasiyet gösterdiği bir konu. Dolayısıyla ortaya atılan bu dedikodular, tamamen kafa karıştırmaya yöneliktir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, bizim açıklamalarımız ve Sayın Bahçeli'nin bugünkü en son değerlendirmeleriyle mesele kapanmıştır. Zaten olmayan bir şeydir ve tamamen kapanmıştır."

 

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