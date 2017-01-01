15 NİSAN 2017
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Hakkari Yüksekova
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Yüksekova'daki jandarma karakolunda yangın

Dumandan etkilenen 14 askerin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 00:12:07 Güncelleme: 00:12:19 İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Kamışlı Jandarma Karakolu'nda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, 14 asker dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye 10 kilometre mesafede bulunan Kamışlı köyündeki jandarma karakolunda yangın çıktı. Karakol bahçesinde bulunan ve askerlerin kaldığı konteynerlerde elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, dumandan etkilenen 14 asker ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının kontrol altına alındığı, dumandan etkilenen askerlerin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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