AÖL sınav sonuçları, 18-19 Mart tarihlerinde sınavlara giren adaylar tarafından merakla bekleniyor. En çok merak edilen konulardan biri olan AÖL sınav sonuçları için adaylar bekleyişte. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları, günümüz itibariyle henüz açıklanmış değil. Sınava katılan adaylar tarafından merakla beklenen AÖL sınav sonuçlarının açıklanma tarihi olarak resmi bir bilgi olmasa da tahminlere göre kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl AÖL sınav sonuçları 25 Nisan 2016 tarihinde açıklanmış ve adaylar sınav sonuçlarına ulaşmıştı. Bu yıl da aynı tarihler baz alındığında 24-25 Nisan tarihlerinde AÖL sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan sonuç sistemi sayesinde öğrenilebiliyor. Site üzerinden sınava katılım sağlayan öğrenciler, T.C. Kimlik Numarası ve AÖL öğrenci şifresi ile sisteme giriş yaparak AÖL sınav sonuçlarına erişebiliyorlar.

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı, ancak aşağıdaki link üzerinden sınav sonuçları açıklandığında sonuçlara ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN