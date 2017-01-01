Atilla Taş, FETÖ'nün medya yapılanması soruşturması kapsamında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya" ve " Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı. Peki Atilla Taş kimdir?

ATİLLA TAŞ KİMDİR?

Atilla Taş, 4 Şubat 1975 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1998 yılında müzik hayatında etkin olmaya başlayan Atilla Taş, "Ham Çökelek" adlı parçasıyla Türkiye genelinde adını duyurmaya başlamıştır.

2012 yılında PSY'nin Gangnam Style adlı milyarlarca izlenen şarkısından esinlenerek Yam Yam Style adlı parçayı piyasaya sürdü ve piyasaya sürüldüğü günden itibaren toplam 8 gün içinde şarkıyı YouTube'da 2 milyona yakın kişi dinledi.

Atilla Taş, 1998'de Kırmızılım, 2000'de Emmilenyum, 2001'de Pembeli, 2004'te Kınalı Kuzum, 2007'de Bir Atilla Taş Albümü ve 2009'da Çikolata adlı albümlerini çıkarmış, 1999'da Atilla Taş adlı bir remix albümü yayınlamıştır.

Müzik hayatından hariç olarak televizyonda da etkili olan Atilla Taş, 1994'te Zilyoner ve 2003'te Şöhretler Kebapçısı adlı dizilerde rol almış, 2011-2012 yıllarında ekranlarda olan Taş Devri ve 2012-2013'te Ben Burdan Atlarım adlı televizyon programlarında bulunmuştur.

2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nın medya yapılanması olduğu iddiasıyla Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alınmış, 3 Eylül 2016 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

31 Mart 2017 günü FETÖ'nün medya yapılanması davasında şarkıcı Atilla Taş hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek tahliye edildi.

1 Nisan 2017 tarihinde şarkıcı Atilla Taş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından gözaltına alındı.

15 Nisan 2017 günü Atilla Taş, "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklandı.